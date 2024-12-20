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«Ролан Гаррос» показал постер турнира-2025

Открытый чемпионат Франции представил традиционный постер к предстоящему турниру.

Его автором стал Марк-Антуан Матье – графический дизайнер, иллюстратор и создатель комиксов. Он вдохновился видом на теннисный корт сверху и добавил собственный стиль в формате комикса.

Постеры «Ролан Гаррос» – красота и легенда. Во Франции рекламные афиши – вообще национальное искусство

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Опубликовал: Кирилл Куценко
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