«Ролан Гаррос» показал постер турнира-2025
Открытый чемпионат Франции представил традиционный постер к предстоящему турниру.
Его автором стал Марк-Антуан Матье – графический дизайнер, иллюстратор и создатель комиксов. Он вдохновился видом на теннисный корт сверху и добавил собственный стиль в формате комикса.
Постеры «Ролан Гаррос» – красота и легенда. Во Франции рекламные афиши – вообще национальное искусство
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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