Дель Потро рассказал, что перенес еще две операции на колене

Хуан Мартин дель Потро рассказал, как борется с травмой колена уже после карьеры.

Чемпион US Open-2009 провел последний матч в феврале 2022-го.

«Никто этого не знал, но на следующий день после матча с Дельбонисом (последний официальный матч Дель Потро, в Буэнос-Айресе в 2022-м – Спортс’’) я полетел в Швейцарию и перенес пятую операцию на колене.

С тех пор я больше никому не сообщал об операциях, потому что на пресс-конференции перед матчем с Федерико нашел умиротворение, когда сказал, что, наверное, это будет мой последний матч. Меня перестали постоянно спрашивать, когда я вернусь.

Весь процесс проходил в секрете, и, если бы все сработало, я бы объявил о возвращении. Я провел два месяца в деревне рядом с Базелем, пытался восстановиться – и у меня не получилось.

После двух с половиной месяцев я перенес шестую операцию. Вернулся в США. Снова реабилитация, больше 100 уколов в разные места. Ежедневные страдания – вот так выглядит моя жизнь после того матча с Федерико.

Когда в июне-2019 я перенес операцию, врач сказал, что я вернусь через три месяца. Я даже заявился на турниры в залах в конце сезона. Но с тех пор я не могу без боли подняться по лестнице. Мне больно водить машину. Мне постоянно больно, когда я сплю. Это бесконечный кошмар.

Я по-прежнему каждый день ищу решение. Все началось с той первой операции. Меня пробивает на эмоции каждый раз, когда я о ней думаю. Я чувствую себя ужасно. Мой быт строится не так, как я хотел бы. Я не могу играть в футбол, не могу играть в падел. Это ужасно.

У меня отняли возможность заниматься любимым делом – играть в теннис. Бывают моменты, когда у меня уже нет сил. Я же не железный».

«Ежедневные страдания – вот так выглядит моя жизнь». Колено сломало Хуана Мартина дель Потро