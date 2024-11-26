Дель Потро о травме колена: «Некоторые врачи говорят, что можно установить протез и отчасти восстановить качество жизни»

Хуан Мартин дель Потро рассказал, что задумался о протезировании колена.

Чемпион US Open-2009 не играет с февраля 2022-го. 1 декабря он проведет выставочный матч против Новака Джоковича в Буэнос-Айресе.

Дель Потро рассказал, что после последнего матча перенес еще две операции – но они не помогли.

«Колено меня победило. Я перенес восемь операций у врачей со всего мира. Каждый раз, когда мне делали наркоз, я ожидал, что проблема решится – но спустя 2-3 месяца звонил врачам и говорил, что операция не помогла.

Некоторые врачи говорят, что можно установить протез и отчасти восстановить качество жизни. Другие говорят, что я еще слишком молод. Говорят подождать до 50. Но с 31 года я не могу бегать, не могу подниматься по лестнице, не могу пинать мяч, я больше не играл в теннис.

Стоит ли терпеть еще 15 лет такой жизни? Это ужасно. Надеюсь, однажды это кончится. Потому что я хочу снова жить без боли».