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Фриц о коучинге: «Было бы странно, если бы кто-то мог выйти на корт и подавать вместо тебя. Тогда почему кто-то может подсказывать, что делать?»

Тэйлор Фриц высказался против легализации коучинга.

С 2025-го коучинг будет повсеместно разрешен.

«Мне кажется, теннис уникален и прекрасен тем, что в этом спорте психология важна не меньше физподготовки. На мой взгляд, очень важно уметь самостоятельно разбираться в ситуации и продумывать стратегию.

Игроки действуют на корте, подстраиваясь под соперника. Я не хочу, чтобы кому-то подсказывал тренер.

Когда ты сам не играешь матч, ты видишь его по-другому. Теннис – это битва один на один, когда вы не только играете, но и ведете психологическую борьбу. Это важная часть игры. Мне кажется, многие это не осознают. Нужно играть на достаточно высоком уровне, чтобы понимать, насколько теннис зависит от стратегии.

Борьба должна идти между двумя игроками. Я считаю, что умение выстраивать стратегию, принимать решения, генерировать идеи под давлением важно не меньше, чем подача или форхенд.

Было бы странно, если бы кто-то мог выйти на корт и подавать вместо тебя. Тогда почему кто-то может подсказывать, что делать?

Я считаю так. Я одинаково отношусь ко всему, что ты делаешь на корте. Почему кто-то должен тебе помогать?

Я не против коучинга на командных турнирах: United Cup, Кубке Дэвиса, Кубке Лэйвера. Это логично. Но я не вижу в нем смысла на личных турнирах по ходу сезона».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @Tennis
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logoТэйлор Фриц
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