Доминик Тим: «Я думал, что титул «Большого шлема» сделает меня счастливым навсегда, но это иллюзия»

Доминик Тим рассказал, как изменила его жизнь победа на US Open-2020.

Во вторник австриец завершил карьеру на турнире в Вене.

– Что для вас поменялось после победы на «Большом шлеме»?

– Честно говоря, немногое. В глубине души я думал, что титул сделает меня счастливым навсегда и сильно изменит мою жизнь. Но этого не случилось. Это иллюзия. Через 20 лет – надеюсь, мы все еще будем здесь – всем будет без разницы, выиграл я «Большой шлем» или нет. Это позволяет увидеть вещи в перспективе.

В то же время я не думал так всегда. Я говорил, что без этого титула моя карьера не будет успешной. Что я все время буду сомневаться, и с этим нелегко справиться. В ретроспективе все намного проще. Конечно, здорово, что у меня дома есть трофей. Но, в конце концов, это всего лишь кубок, и на повседневную жизнь он не сильно влияет.

Я быстро понял, что титул «Большого шлема» не обязательно осчастливит тебя на всю жизнь. Через три или четыре месяца все вернулось на свои места, а я совсем не так себе это представлял. Этот опыт был очень, очень сложным и в то же время очень интересным. Я рад, что я через него прошел.

– Игроки, которые всю жизнь гонятся за «Большим шлемом» и так и не выигрывают его, поймут, о чем вы говорите?

– Не знаю, поймут ли они, но я считаю, что для счастливой жизни в долгосрочной перспективе лучше относиться к этому так. Сегодня я совсем по-другому представляю себе, что бы чувствовал, если бы проиграл в том финале. А это было очень вероятно, потому что я уступал 3:5 в пятом сете. Но, думаю, если бы проиграл, то сегодня я был бы точно таким же. Потому что главное – пробовать все, стараться изо всех сил и наслаждаться процессом. Жизнь не должна зависеть от двух или трех очков, которые ты проиграл или выиграл.

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