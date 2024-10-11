Соболенко о видео, в котором Надаль объявил о завершении карьеры: «Посмотрела его перед своим матчем. Я не плакала, но слезы подступали»

Арина Соболенко отреагировала на завершение карьеры Рафаэля Надаля.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» объявил, что завершит карьеру после финала Кубка Дэвиса в ноябре.

«Я посмотрела его видео о завершении карьеры перед своим матчем, это был очень эмоциональный момент.

Я не плакала, но слезы подступали... То, чего он достиг в спорте, невероятно. Он – вдохновение для всех нас, и для действующих теннисистов, и для будущего поколения. Он легенда, но у всего есть начало и конец, мы все дойдем до этого момента. Я очень рада, что он смог столького добиться, он очень много работает, сильно любит теннис, а людям нравится за этим наблюдать. Желаю ему всего самого лучшего в следующей главе его жизни, он прекрасный человек».

Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен – он гений

Надаль все-таки уйдет в этом году. Последний раз сыграет за сборную через 20 лет после дебюта