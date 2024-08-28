Алькарас выиграл 15-й матч на ТБШ подряд – и 60-й в карьере

Карлос Алькарас обыграл Ли Ту в первом круге US Open – 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

Чемпион «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» выиграл 15-й матч подряд на «Больших шлемах» и 60-й в карьере. Его баланс на «Шлемах» теперь составляет 60:10. Быстрее 60 побед на этом уровне одержал Джон Макинрой – за 69 матчей.

Дальше испанец поборется с Ботиком ван де Зандшульпом .