Алькарас выиграл 15-й матч на ТБШ подряд – и 60-й в карьере
Карлос Алькарас обыграл Ли Ту в первом круге US Open – 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.
Чемпион «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» выиграл 15-й матч подряд на «Больших шлемах» и 60-й в карьере. Его баланс на «Шлемах» теперь составляет 60:10. Быстрее 60 побед на этом уровне одержал Джон Макинрой – за 69 матчей.
Дальше испанец поборется с Ботиком ван де Зандшульпом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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