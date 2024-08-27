Шелтон о том, что Тим завершает карьеру в 31 год: «Теннис беспощаден»
Бен Шелтон высказался о завершении карьеры чемпиона US Open-2020 Доминика Тима
Он обыграл австрийца в его последнем матче на турнире «Большого шлема» (6:4, 6:2, 6:2).
«Грустно наблюдать за тем, как такой приятный парень и большой игрок сталкивается с травмами. Но если я и могу извлечь какой-то урок из его истории, то он состоит в том, что теннис беспощаден. Все может быстро поменяться. Ты можешь быть в топе, а потом твое тело не выдержит или случится какой-нибудь глупый инцидент. Травмы происходят постоянно. Поэтому теннис не вечен.
Думаю, вот что можно извлечь. Конечно, он все равно провел карьеру, о которой многие могут лишь мечтать. Но все быстро меняется, поэтому мне стоит ценить каждый момент здесь».
Месть Джоковича, танцы Касаткиной, слезы и судороги – главное в первый день US Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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