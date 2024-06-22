Синнер о финале против Хуркача: «Матч будет равным. Он отлично играет на этом покрытии и уже побеждал в Галле»

Теги ATP Terra Wortmann Open Хуберт Хуркач Янник Синнер Теннис

Янник Синнер поделился ожиданиями от финала в Галле против Хуберта Хуркача.

Счет в личных встречах 2:2.

«Матч будет равным. Он отлично играет на этом покрытии и уже побеждал здесь [поляк – чемпион Галле-2022]. Он очень хорошо знает эти корты. Будет тяжело.

Я очень жду матча. Буду получать удовольствие от завтрашнего финала. В любом случае будет хороший день. Каждый раз, когда играешь в финале, это огромное удовольствие и честь. Я буду наслаждаться игрой.

Надеюсь, смогу показать хороший теннис. Он здорово подает, брейк сделать очень трудно. Так что посмотрим».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
яник попытается догнать великого кафельникова, у которого три победы в халле
+1
0
+1
Удачи Хуберту.

Попа останавливать Янника
0
0
0
Ответ Aelcrown
Скромный Янник, но сам знает что Хуркач для него как еще один болгарин который при выходе - уже проиграл матч.
С чего это? 2:2 это разве та личка?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий