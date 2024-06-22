Синнер о финале против Хуркача: «Матч будет равным. Он отлично играет на этом покрытии и уже побеждал в Галле»

Янник Синнер поделился ожиданиями от финала в Галле против Хуберта Хуркача.

Счет в личных встречах 2:2.

«Матч будет равным. Он отлично играет на этом покрытии и уже побеждал здесь [поляк – чемпион Галле-2022]. Он очень хорошо знает эти корты. Будет тяжело.

Я очень жду матча. Буду получать удовольствие от завтрашнего финала. В любом случае будет хороший день. Каждый раз, когда играешь в финале, это огромное удовольствие и честь. Я буду наслаждаться игрой.

Надеюсь, смогу показать хороший теннис. Он здорово подает, брейк сделать очень трудно. Так что посмотрим».