Синнер о финале против Хуркача: «Матч будет равным. Он отлично играет на этом покрытии и уже побеждал в Галле»
Янник Синнер поделился ожиданиями от финала в Галле против Хуберта Хуркача.
Счет в личных встречах 2:2.
«Матч будет равным. Он отлично играет на этом покрытии и уже побеждал здесь [поляк – чемпион Галле-2022]. Он очень хорошо знает эти корты. Будет тяжело.
Я очень жду матча. Буду получать удовольствие от завтрашнего финала. В любом случае будет хороший день. Каждый раз, когда играешь в финале, это огромное удовольствие и честь. Я буду наслаждаться игрой.
Надеюсь, смогу показать хороший теннис. Он здорово подает, брейк сделать очень трудно. Так что посмотрим».
Попа останавливать Янника