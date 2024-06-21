Пол после победы над Дрэйпером: «Сегодня я не чувствовал себя сеяным»
Томми Пол поделился эмоциями от победы над Джеком Дрэйпером.
Американец выиграл 6:3, 5:7, 6:4 в четвертьфинале в Лондоне.
«Я определенно играл хорошо. Я очень люблю травяные корты.
Я знал, что это будет сражение – матчи против Джека всегда сложные. Он играл в потрясающий теннис. Я очень рад, что смог пройти дальше.
С его подачей не очень приятно иметь дело. Он очень агрессивно играет, не дает играть по твоему плану. Но для меня ключевым было все же придерживаться своего стиля – думаю, у меня получилось.
Сегодня я не чувствовал себя сеяным (Пол – пятый сеяный – Sports). Это всё немного упростило, и я с радостью посмотрю следующий матч – изучу соперника».
В полуфинале Пол встретится с Себастьяном Кордой.