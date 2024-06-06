Мирра Андреева: «Пока у меня только одна цель в голове: зайти в топ-20, тогда мама купит мне собаку»

Теги рейтинги WTA животные и спорт Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева хочет завести собаку и путешествовать с ней в туре.

– Вы не просто вышли в полуфинал «Ролан Гаррос», вы в топ-25 рейтинга, а значит сможете сыграть любой турнир, будете сеяной на «Уимблдоне» и так далее. Уже успели оценить, что теперь и в этом смысле новая жизнь?

– Пока у меня только одна цель в голове: зайти в топ-20, тогда мама купит мне собаку. Такую цель мы поставили с ней в Мадриде. Видели очень многих игроков с собаками, я подумала: тоже хочу. Тренер тоже начала ее уговаривать: давай купим, давай купим, я буду помогать, все делать, ты не представляешь, как это помогает [в жизни теннисиста].

Мама сказала: в топ-20 будешь на конец года, будет тебе собака. Я уже посмотрела, выбрала. Я хочу кокер-спаниеля, но она слишком большая. Надо будет тоже учитывать, с собакой все-таки сложно путешествовать. Так что цель у меня такая.

А все эти маленькие детали: топ-25, сеяная на «Уимблдоне» – пока об этом не думала. Хотя в принципе да, неплохо получилось. Дополнительный повод принять, что турнир удался, – приводит слова Андреевой корреспондент Sports Андрей Васильев.

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26 комментариев
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А нельзя было маме пообещать собаку за выход в финал?! ))
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Малыш, а как же я? Ведь я же лучше собаки?!
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Звучит как-то комично от полуыиналиста РГ. А потом вспоминаешь , что ей только 17 стукнуло...
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Очень милая девочка😊
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Купит мне, а гулять, кормить, жить с ней будет гувернантка
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Какая же она всё таки клëвая. Ещё ребёнок, не сомневаюсь, что у неё будет отличное теннисное будущее. Первой ракеткой мира будет
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– Если я действительно стою сто тысяч миллионов, то нельзя ли мне получить хоть немного наличными… чтобы я мог купить маленького щенка?
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"- Папа! А собаки нет!
- Ой, Боже мой! Спокойствие, только спокойствие!.."
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Какая милая маленькая девочка. Мама купить собаку:) только подумайте - это ещё ребенок - и до каких результатов она уже дошла !!!! Супер.
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Прикольная Мирра- открытая, искренняя, с чувством юмора.) Видела ее в блоге Касаткиной и Забияки-девочка с европейским менталитетом.
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Ответ Анна Лисина
Прикольная Мирра- открытая, искренняя, с чувством юмора.) Видела ее в блоге Касаткиной и Забияки-девочка с европейским менталитетом.
В ваше понятие "европейского менталитета" что входит. Genuinely curious.
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Ответ Al561
Лучше черепаху, как раз подойдет для релакса и медитации до и после матча)))
Черепаха в Мадриде
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Ответ Skip
А нельзя было маме пообещать собаку за выход в финал?! ))
Не думает мама на перспективу
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Ответ Костя Кот
Купит мне, а гулять, кормить, жить с ней будет гувернантка
Тем более со спаниэлем, это активная собака
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Должно быть большое спортивное будущее у этой скромной девочки!
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Мне кажется профессиональному теннисисту не до собаки.
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Ответ Grads
А причем тут мама, Мирра в свои 17 лет заработала столько, сколько мама не заработала за всю свою жизнь.
Спорно
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Ответ volens-docens
Мирра сдаёт заработанное маме? :)
Наверняка. До 18, вполне нормальная история
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Ответ Mif RM
Наверняка. До 18, вполне нормальная история
Не спорю :)
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Чувствуется, что у мамы там рука твердая)
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Мирра сдаёт заработанное маме? :)
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