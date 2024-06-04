Калинская о начале сотрудничества со спортивным агентством Осаки: «Я немного знакома с Наоми, но мы не близкие подруги»

Анна Калинская рассказала о сотрудничестве с брендом одежды Alo.

– Недавно вы стали клиенткой агентства Evolve, которое два года назад запустила бывшая первая ракетка мира Наоми Осака. Как так получилось?

– Я немного знакома с Наоми, но мы не близкие подруги. А на ее агентство я вышла потому, что туда перешел агент, с которым я работала раньше.

– А почему с февраля вы стали играть в экипировке бренда, который не специализируется на теннисе?

– За брендом Alo я следила на протяжении последнего года, а во время турнира в Дубае познакомилась с его владельцем. И как раз в тот момент у меня закончился контракт с Adidas, который эта фирма решила со мной не продлевать.

– Наверное, вы огорчились? Ведь результаты пошли вверх.

– Я была готова. Мне заранее сказали, что это связано с политикой. Кстати, контракта на экипировку у меня до сих пор нет. Я играю без него, – сказала Калинская в интервью газете «Коммерсантъ».