Осака после поражения от Швентек: «Сегодня я написала в блокнотике, что горжусь собой. Для меня это важно»

Наоми Осака поделилась настроем после поражения от Иги Швентек во втором круге «Ролан Гаррос» (6:7(1), 6:1, 5:7). В решающем сете японка вела 5:2 и упустила матчбол.

– Вы говорили ранее и сейчас повторили, что стали добрее к себе относиться. Как это проявляется в такой момент?

– Вы же знаете, что у меня же есть свой блокнотик? Сегодня я в нем написала: «Я горжусь тобой». Для меня это важно, такие слова мне очень помогают, потому что обычно я проклинаю себя и в голове один сплошной негатив.

– Когда вы возвращались, были ли вы убеждены, что ваша игра представляет угрозу всем лучшим теннисисткам мира, в том числе Иге? Такой матч это доказывает?

– Я уже говорила, что в начале возвращения немного заблуждалась. Но я уверена, что моя игра опасна для кого угодно. Еще во мне воспитывали отсутствие страха. Бессмысленно выходить на матч и бояться.

Не то чтобы я думаю о том, как доставить сопернице проблемы – я больше сосредоточена на том, чего могу добиться сама. И, по-моему, я могу добиться многого.