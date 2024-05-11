Чилич перенес вторую операцию на колене

Марин Чилич сделал вторую операцию на правом колене.

Первую он перенес в январе 2023-го. После этого он несколько раз пытался вернуться в тур и провел шесть матчей, из которых выиграл один.

«Последние несколько месяцев я пытался разобраться с проблемами с коленом. Тщательно все обдумав и выслушав множество полезных советов от опытных врачей, я решил сделать еще одну операцию. Мне показалось, что это лучший вариант, чтобы продвинуться и полностью поправиться.

Мое желание играть на самом высоком уровне не угасло, наоборот, я очень хочу вернуться и надеюсь, что дополнительная операция мне в этом поможет.

За последние 15 месяцев я прошел сложный путь, но мотивирован вернуться и благодарен всем вам за поддержку», – написал Чилич.