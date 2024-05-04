Лехечка о том, что Качин после поражения взял у Надаля футболку на память: «Это как-то странно»

Иржи Лехечка не стал бы просить сувенир у соперника по матчу.

Его спросили о том, что Педро Качин попросил футболку у Рафаэля Надаля, проиграв испанцу в Мадриде. В следующем круге Надаль уступил Лехечке.

«Сложно сказать, потому что я выхожу на корт побеждать. Мне трудно бороться с кем-то, а потом спрашивать, может ли он мне что-нибудь подарить.

Мне меньше всего хочется прозвучать неуважительно, но если ты играешь матч с мыслью о том, чтобы попросить соперника тебе что-нибудь подарить, то тогда зачем ты здесь? На мой взгляд, это как-то странно».