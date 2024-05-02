Киз о прошлых неудачах в Мадриде: «Искренне сказала себе: «Да пошло оно!» И тогда наконец заставила себя играть здесь в хороший теннис»

Теги WTA Sports.ru Мэдисон Киз Mutua Madrid Open Теннис

Мэдисон Киз рассказала, с каким настроем приехала в этом году в Мадрид.

Американка впервые с августа 2022-го вышла в полуфинал турнира WTA 1000. До этого сезона она не выигрывала в Мадриде больше двух матчей подряд.

«Мне всю карьеру говорили: «Тебе понравится в Мадриде, там потрясающе. Ты добьешься там успеха». А я, кроме одного раза, каждый год проигрывала в первом или втором круге.

Я целенаправленно пыталась как-то приблизить результат, а всем известно, что, когда пытаешься что-то приблизить, кажется, что оно все дальше и дальше от тебя.

Поэтому в итоге я просто искренне сказала себе: «Да пошло оно! Выйду и сделаю все, что в моих силах, а там посмотрим». И тогда я наконец заставила себя играть здесь в хороший теннис».

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2 комментария
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Оно - хороший фильм. Но это не точно.
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примерно то же самое сказала себе Лена, когда летела в третьем сете 2:5 и 15:40.. вот оно как все просто..)
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