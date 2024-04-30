Бублик о матче первым запуском в Мадриде: «Главное было просто проснуться. Мне довольно тяжело начинать в 11 утра»

Теги ATP Даниил Медведев Александр Бублик Теннис

Александр Бублик прокомментировал победу над Беном Шелтоном в Мадриде.

Он выиграл 3:6, 7:6(2), 6:4. Матч начался в 11 утра по местному времени.

«Главное было просто проснуться. Мне довольно тяжело начинать в 11 утра.

Тяжело работать в 11. Я проснулся в семь – кто просыпается в семь? Когда ты профессиональный игрок, стоишь в топ-20, тебе не нужно вставать в семь. Ты уже можешь немного расслабиться.

Во втором сете я уже вошел в игру. Посмотрел на часы и сказал себе: «Хорошо, у меня есть еще 40 минут, чтобы организм включился. Тогда я начну играть».

Сегодня Бублик сыграет первым запуском против Даниила Медведева.

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