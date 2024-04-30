Бублик о матче первым запуском в Мадриде: «Главное было просто проснуться. Мне довольно тяжело начинать в 11 утра»
Александр Бублик прокомментировал победу над Беном Шелтоном в Мадриде.
Он выиграл 3:6, 7:6(2), 6:4. Матч начался в 11 утра по местному времени.
«Главное было просто проснуться. Мне довольно тяжело начинать в 11 утра.
Тяжело работать в 11. Я проснулся в семь – кто просыпается в семь? Когда ты профессиональный игрок, стоишь в топ-20, тебе не нужно вставать в семь. Ты уже можешь немного расслабиться.
Во втором сете я уже вошел в игру. Посмотрел на часы и сказал себе: «Хорошо, у меня есть еще 40 минут, чтобы организм включился. Тогда я начну играть».
Сегодня Бублик сыграет первым запуском против Даниила Медведева.