Халеп о возвращении после дисквалификации: «Я чувствую облегчение, но не смогу забыть все по щелчку пальцев только потому, что меня оправдали»

Симона Халеп поделилась эмоциями от возвращения в теннис после дисквалификации.

«Я очень переживала. Я не знала, чего ожидать от людей [в Майами]. Как все будет: я снова окажусь в раздевалке, в столовой для игроков. Все повседневные дела, которыми я не занималась почти два года, стали для меня в новинку. А когда я приехала, любовь, которую я получила от работников турнира, охранников и всех вокруг, в том числе игроков, помогла мне просто забыть обо всем. Мне показалось, что я и не отсутствовала.

Я почувствовала прекрасную энергию и в глубине души была очень счастлива, что снова стала частью тенниса, спорта, который я люблю. Это был прекрасный момент, гораздо лучше, чем я ожидала. И я подумала: «Ладно, теперь я хочу вернуться, сделать все, что в моих силах, и понять, какой уровень еще могу показать».

Я пережила трудный период. Было сложно справляться, но теперь все по-другому. Я чувствую облегчение, свободу и... (Смеется.) Да, я снова в деле.

Мне было непросто. Поэтому я не смогу забыть все [по щелчку пальцев] только потому, что меня оправдали. Наверное, этот багаж останется надолго, и я не смогу забыть произошедшее в одночасье. Поэтому я должна научиться с этим справляться. Нужно контролировать эмоции, когда они возвращаются. Многое дается нелегко. Но я надеюсь, что радость мне поможет».

Два решения по делу Халеп: по одному она год сидела на допинге, по второму – почти не виновата. Почему так?