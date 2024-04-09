Кербер о материнстве: «Теперь в моей жизни есть маленький человек, который важнее тенниса»

Теги WTA Анжелик Кербер Теннис

Анжелик Кербер рассказала, как поменялась ее жизнь после рождения дочери.

Немка отсутствовала в туре 18 месяцев и вернулась в январе этого года.

На Индиан-Уэллс экс-первая ракетка мира обыграла Елену Остапенко и Веронику Кудерметову и дошла до 1/8 финала.

«Я больше не давлю на себя. 

Я люблю теннис, мое сердце принадлежит этой игре. Люблю стоять на корте и чувствовать поддержку болельщиков. Это придает мне сил, и именно поэтому я и вернулась.

Но меня больше не интересует то, чего от меня ждут люди. Это время прошло. Мне нужно еще несколько матчей. В Индиан-Уэллс я заметила, что все развивается в правильном направлении.

На том турнире просто что-то щелкнуло. После такого долгого перерыва нужно время и терпение. Я очень хорошо понимала, что успех приходит вслед за упорной работой. Так и случилось.

Вижу, что я на правильном пути и снова могу сражаться с топ-игроками. Это придает много уверенности.

Я по-прежнему люблю теннис, но в первую очередь я мама, и это очень радостно. Теперь в моей жизни есть маленький человек, который важнее тенниса. Это помогает быть терпеливой».

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4 комментария
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Ответ justbored
Сколько женщинам не прививают прогрессивные ценности, а природа и патриархат всё равно выходят победителями.
это вопреки каким прививаемым ценностям пошла Кербер?
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