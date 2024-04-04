Чарлстон (WTA). 3-й круг. Пегула сыграет с Линетт, Касаткина встретится с Калининой, Кудерметова – с Хаддад Майей

Дарья Касаткина сыграет с Ангелиной Калининой в третьем круге в Чарлстоне.

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Credit One Charleston Open

Чарлстон, США

1 – 7 апреля 2024

WTA 500

Призовой фонд – 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Третий круг