Чарлстон (WTA). 3-й круг. Пегула сыграет с Линетт, Касаткина встретится с Калининой, Кудерметова – с Хаддад Майей

Теги результаты WTA Credit One Charleston Open Теннис

Дарья Касаткина сыграет с Ангелиной Калининой в третьем круге в Чарлстоне.

Сетка турнира здесь.

Credit One Charleston Open

Чарлстон, США

1 – 7 апреля 2024

WTA 500

Призовой фонд – 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Третий круг

Дарья Касаткина (Россия) Ангелина Калинина (Украина)
Дата проведения
4 апреля, 20.30
Онлайн матча

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
4 апреля, 22.30
Онлайн матча

 

Джессика Пегула (США) Магда Линетт (Польша)
0:1
Дата проведения
4 апреля, 20.25
Онлайн матча

 

Эмма Наварро (США) Жаклин Адина Кристиан (Румыния)
Дата проведения
4 апреля, 21.00
Онлайн матча

 

Виктория Азаренко (Беларусь) Тэйлор Таунсенд (США)
Дата проведения
4 апреля, 21.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
5 апреля, 00.00
Онлайн матча

 

Слоун Стивенс (США) Даниэль Коллинс (США)
Дата проведения
5 апреля, 01.00
Онлайн матча

 

Астра Шарма (Австралия) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
5 апреля, 02.30
Онлайн матча
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