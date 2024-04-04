Чарлстон (WTA). 3-й круг. Пегула сыграет с Линетт, Касаткина встретится с Калининой, Кудерметова – с Хаддад Майей
Дарья Касаткина сыграет с Ангелиной Калининой в третьем круге в Чарлстоне.
Сетка турнира здесь.
Credit One Charleston Open
Чарлстон, США
1 – 7 апреля 2024
WTA 500
Призовой фонд – 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 4 апреля, 20.30
- Дата проведения
- 4 апреля, 22.30
- Дата проведения
- 4 апреля, 20.25
- Дата проведения
- 4 апреля, 21.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 21.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 5 апреля, 00.00
- Дата проведения
- 5 апреля, 01.00
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.30