Соболенко о том, почему перестала работать с психологом над контролем эмоций на корте: «Ты не решаешь проблемы сама, а ждешь пока тебе кто-то поможет»

Арина Соболенко рада, что научилась лучше контролировать эмоции на корте.

– Как вы думаете, что помогло вам поддерживать такой стабильный уровень на последних «Шлемах»?

– Мне кажется, мой настрой: я не схожу с ума на корте, не тороплюсь. Я просто играю очко за очком – и все, борюсь за каждое очко, не задумываясь о мечтах, о том, чего хочу добиться, сколько «Шлемов» хочу выиграть и так далее.

Я смогла отвлечься от подобных мыслей и сосредоточиться на себе, на том, что могу улучшить и в чем могу прибавить, а еще на том, что должна делать, чтобы побеждать в каждом матче.

– Как вы это сделали? Как научились отвлекаться? Предполагаю, что это довольно сложно.

– Так и есть (улыбается). Думаю, все дело в опыте. Мне кажется, я стала более зрелой, взрослой, называйте как хотите (улыбается).

Но все это приходит с опытом, с обидными поражениями, с трудными матчами.

– В один прекрасный день вы сели и подумали: «Мне нужно измениться»? Или вам помогли? Вы с кем-то разговаривали на эту тему? С психологом или...

– Раньше я четыре или пять лет занималась с психологом. На каком-то этапе работа с психологом очень помогает, особенно молодым игрокам, которые только пришли в тур.

Но в какой-то момент ты начинаешь ждать, пока тебе кто-то поможет. То есть ты не решаешь проблемы сама, а ждешь чьей-то помощи.

Я решила, что мне нужно самой разобраться, как лучше себя контролировать. И мне кажется, что это решение оказалось для меня самым важным, и я начала брать на себя ответственность за все, что делаю, и это очень помогло мне стать лучше контролировать себя на корте.

– Вы когда-нибудь смотрели ролики, где «сходили с ума на корте»? Бывало такое, что их показывают, а вы думаете: «Мне не нужно это видеть»?

– Да, иногда я их вижу (смеется). И я не горжусь некоторыми поступками на корте.

Это часть моего пути, и я правда рада, что столкнулась с такими проблемами, и рада, что смогла их решить и стать более спокойной на корте.

Проделана огромная работа, и я рада, что мне удалось это исправить.