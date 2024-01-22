Новак Джокович: «Не собираюсь уходить, пока я №1 и нахожусь на вершине. Мне хочется продолжать»

Новак Джокович рассказал, есть ли у него планы по уходу из тенниса.

В этом году первой ракетке мира и 24-кратному чемпиону «Больших шлемов» исполнится 37 лет.

«Я уже несколько раз говорил, что не собираюсь уходить, пока я №1 и нахожусь на вершине. Мне хочется продолжать.

Когда я почувствую, что уже не могу бороться с ребятами на высочайшем уровне, не могу претендовать на «Большие шлемы», тогда я задумаюсь об уходе.

Но, конечно, все может измениться. Я уже не подросток. Я отец и муж. В личной жизни за пределами корта происходит много приятных вещей, которые требуют моего внимания, присутствия, сил».

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