Рахимова о том, что подарила маме собаку мальтипу: «Эта порода сейчас максимально в тренде, такие кудрявые, милые»

Камилла Рахимова рассказала о любви к собакам.

Сегодня она впервые вышла во второй круг Australian Open, обыграв Эмину Бекташ – 6:4, 6:4.

– Подпись под одной из твоих фотографий: «Цель моей жизни – быть таким хорошим, каким считает меня моя собака». Это твоя философия?

– На самом деле это просто цитата из интернета, но собаки – лучшие друзья. Очень люблю собак. Это был подарок для мамы. Я безумно счастлива – не знаю, как мама, конечно (смеется). Мало времени провожу дома, редко вижу, но собаки любят бескорыстно, это все знают.

– Почему выбрала пуделя?

– Это мальтипу – смесь мальтийской болонки и пуделя. Эта порода сейчас максимально в тренде, такие кудрявые, милые. Не ожидали, что он будет большой, но он вырос и получился такой полноразмерный, – приводит слова Рахимовой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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