Пилич об Алькарасе: «Он сильный и хороший игрок, но его тело истощено. Сколько у него уже было травм?»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Никола Пилич высказался о проблемах со здоровьем у Карлоса Алькараса .

«Когда Карлос выиграл турнир в Мадриде [в 2022-м], я сказал, что он де-факто наследник Большой тройки. Но вы хотите мне сказать, что он будет играть как сейчас еще 12 лет?

Он сильный и хороший игрок, он мне нравится. Но его тело истощено, это правда. Сколько у него уже было травм? Несмотря на это, играет он великолепно», – сказал бывший тренер Новака Джоковича.

Алькарас – возможно, величайший 20-летний в истории. А кто из легенд сколько выиграл в его годы?

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1 комментарий
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Не стоит недооценивать испанскую фарму. Рафик - живой и наглядный пример. Ему так же предрекали завершение карьеры в 22-23 года, и в 25 - если очень сильно повезёт.
Итог мы все знаем.
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