Жабер стала амбассадором бренда, которым управляет принцесса Саудовской Аравии

Теги WTA Онс Жабер Теннис

Онс Жабер объявила о сотрудничестве с брендом Kayanee. Он занимается развитием фитнеса и здорового образа жизни в Саудовской Аравии и управляется принцессой Римой бинт Бандар Аль Сауд.

Kayanee будет предоставлять Жабер экипировку. Ранее ее спонсором была компания Lotto.

«Для нас большая честь видеть ее нашим глобальным послом спорта. Это сотрудничество касается не только фитнеса. Речь идет о том, чтобы вдохновить молодых женщин осуществлять свои мечты и искать свое место на международном игровом поле», – сказала принцесса Рима.

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