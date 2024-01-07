Жабер о поражении в финале «Уимблдона»: «Если бы я выиграла, после этого могла бы завести ребенка. Но эта мечта рассыпалась»

Онс Жабер хотела уйти в декрет, если выиграет «Уимблдон»-2023.

Она рассказала об этом в документальном фильме «Это я».

Жабер проиграла в финале Маркете Вондроушовой и заплакала на церемонии награждения. Это было ее третье поражение в финале «Больших шлемов».

«В день финала, занимаясь с Мелани [Майярд, психологом], я сказала: «Я слишком напряжена, я не могу, это уже слишком». Можно сказать, у меня была паническая атака.

Люди думают, что я испытываю такое давление, потому что хочу добиться этого для других, но это не так. Дело было в личном. Если бы я выиграла, после этого могла бы завести ребенка. Но эта мечта рассыпалась. Меня преследовал страх. В конце концов, я всего лишь человек, что еще я могу сделать?

Это было самое тяжелое поражение в моей карьере, потому что оно опустошило меня эмоционально: вместе с трофеем «Уимблдона» испарилась и мысль о ребенке. Мне кажется, это уничтожило нас с [моим мужем] Каримом, мы плакали как дети».

Жабер продолжит бороться за титул.

«Мне так страшно возвращаться и играть в финале, но я знаю, что должна это сделать.

Я хочу добиться большего, чем победа на «Большой шлеме», но будет обидно, если я не возьму этот титул. Я должна [выиграть «Шлем»], у меня нет выбора, возможно, это миссия всей моей жизни».

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