Соболенко о прогрессе после 2022-го: «Я решила поменять подход к теннису»

Арина Соболенко рассказала, что помогло ей улучшить игру после сезона-2022.

«Я просто сказала себе: «Продолжай бить, и в какой-то момент ты начнешь попадать куда нужно».

Честно говоря, 2022-й получился для меня очень сложным. Я сталкивалась со многими трудностями, но продолжала напоминать себе, что я могу пройти через все. Это мотивировало меня работать дальше и сражаться за свою мечту.

После того сезона я решила не просто работать, а поменять подход к теннису: отпустить, не сходить с ума на корте, стараться лучше себя контролировать, не теряться после проигранных мячей или чего-то такого.

Я поняла, что это дает мне очень много контроля над игрой, поэтому теперь нет смысла кидать ракетки. Ты проиграл очко, это нормально, просто продолжай играть и попробуй подумать, что можно улучшить в следующий раз.

Так что этот подход действительно помог мне в прошлом году. Надеюсь, я смогу его еще улучшить в этом сезоне».

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