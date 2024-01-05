Иванишевич о травме Джоковича: «Проблема с запястьем есть, но не очень серьезная. Главное, что Новак будет готов к началу Australian Open»

Теги Новак Джокович травмы ATP Горан Иванишевич Теннис

Горан Иванишевич подвел итоги United Cup для Новака Джоковича.

Серб проиграл в четвертьфинале Алексу де Минауру.

«Алекс сыграл очень здорово, тактически грамотно.

Проблемы с запястьем есть, но главное, что Новак будет готов через 10-11 дней (интервью прошло в среду – Sports.ru). У нас будет несколько дней отдыха, так что тренироваться мы начнем постепенно. Проблема не очень серьезная. Мы хотели сыграть несколько матчей, и у нас это получилось. Он провел три хороших матча. Возможно, третий был не очень удачным с точки зрения результата, но это была хорошая подготовка, а за этим он и приехал».

Australian Open начнется 14 января.

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1 комментарий
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уверен? ну тогда ждем в финале Джоковича с Надалем
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