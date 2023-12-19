Джокович потренировался с 13-летним российским юниором

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович во время предсезонного сбора в Дубае потренировался с 13-летним россиянином Тимуром Гордеевым.

«Спасибо большое, Новак! Тимми всю ночь не спал, потому что знал, что Новак пригласил его не тренировку. Настолько это для него важно. Тимми живет теннисном. Если он не играет, то обсуждает или смотрит теннис.

Ноле, ты легенда! Ты величайший в истории на корте и прекрасный человек. Ты всегда поддерживаешь и заботишься обо всех вокруг, ты добрый и открытый всем», – написали в аккаунте семьи Гордеева.

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3 комментария
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а нука эксперды, сколько шлемов в итоге возьмет пацанчик, больше Синнера или меньше?
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Новак, конечно , мистер джентельмен, а пацанчик хорош...
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