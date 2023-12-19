Джокович потренировался с 13-летним российским юниором

Первая ракетка мира во время предсезонного сбора в Дубае потренировался с 13-летним россиянином Тимуром Гордеевым.

«Спасибо большое, Новак! Тимми всю ночь не спал, потому что знал, что Новак пригласил его не тренировку. Настолько это для него важно. Тимми живет теннисном. Если он не играет, то обсуждает или смотрит теннис.

Ноле, ты легенда! Ты величайший в истории на корте и прекрасный человек. Ты всегда поддерживаешь и заботишься обо всех вокруг, ты добрый и открытый всем», – написали в аккаунте семьи Гордеева.

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