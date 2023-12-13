Кириос о том, что в детстве ненавидел теннис: «Помню, что весь день плакал, я все это ненавидел. Не хотел находиться на корте»

Теги ATP Ник Кириос Теннис

«В детстве я был пухлым, толстым. И мама сказала, что мне нужно заниматься каким-нибудь спортом и потащила меня на местные корты. Я помню, что весь день плакал, я все это ненавидел. Не хотел там находиться.

Я никогда не воспринимал так серьезно, чтобы думать, что я когда-нибудь буду в туре, обыгрывать Джоковича, Надаля, Федерера. Никогда об этом не думал. Но внезапно у меня получилось. Моя жизнь изменилась. Но у меня есть симптом самозванца».

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