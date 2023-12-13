Кириос выступил против объединения туров и равных призовых на ТБШ

Теги ATP WTA Ник Кириос Теннис

Ник Кириос выступил против объединения ATP и WTA.

«Если мы объединяем туры, то нужно объединять и сетки, объединять все.

Почему только теннису приходится об этом думать? Если бы WNBA (женская баскетбольная ассоциация – Sports.ru) предложила НБА объединиться, их бы обсмеяли».

Также Кириос поставил под сомнение концепцию равных призовых на «Больших шлемах».

«На Australian Open я играл четыре часа, а потом Свитолина вышла на 40 минут – и заплатили нам одинаково».

В теннисе бурлят перемены: ворвалась Саудовская Аравия, «Большие шлемы» могут устроить свой тур

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ник прав‼️
+7
-3
+4
Ответ Милдронат Бромантанов
т.е. призовые должны быть в зависимости от времени, проведенном на корте? Ок, тогда Швентек, которая частенько раздаёт соперницам сухпаёк за 40 мин, должна получать меньше условной Хаддад-Майя, которая почти всегда рубится по 3 часа. Ну бред же.
у женщин максимум 3 сета а у мужчин может до 5 доходить вот он о чем
+4
0
+4
Ответ ID201
По поводу претензии к равным призовым - простите, но бред. У вас не почасовая ставка, и то что вы не смогли закончить матч за 40 минут - исключительно ваши проблемы. Тот же Медведев например в первом круге ЮСО уконтрапупил Балаша за час, и теперь ему что, платить меньше чем тем кто провозился пять?
В чём бред? Если формат разный. Одни играют до +3, другие до +2, а уж за какой промежуток времени, то это совсем другая история. Это аккордная работа, выполнил-свободен, хочешь за час, хочешь за 5 часов, но изначально условия разные.
+4
0
+4
Да всё же просто. Мужчины играют из 5 сетов, минимум 3, а женщины из 3, минимум 2. Так почему же они должны получать одинаково?!
+3
0
+3
Опа, накатил на святую женщину, мать..
+3
0
+3
Народ, не люблю Кириоса, но очевидно что его фраза про "продолжительность матча и оплату" входит в общий контекст несоответствия женского и мужского туров, включая шлемы и включая 3 vs 5 сетовые форматы турниров. А все пишут как будто он предлагает вводить почасовую оплату труда))
+3
0
+3
то есть Ниеминен, вытерший с Майами корт Томичем за 28 минут, вообще должен был копейки получить по этой логике? Хочешь денег - поиграй хотя бы пару часиков?
+5
-4
+1
Ответ Милдронат Бромантанов
т.е. призовые должны быть в зависимости от времени, проведенном на корте? Ок, тогда Швентек, которая частенько раздаёт соперницам сухпаёк за 40 мин, должна получать меньше условной Хаддад-Майя, которая почти всегда рубится по 3 часа. Ну бред же.
Есть четыре часа упорной борьбы достойных соперников (чаще мужской) и есть три часа комедии анфорсов (чаще женский). Но в целом продолжительность как аргумент слабый, согласен.
+2
-1
+1
"Порядок" строят не люди даже. У тех кто этим занят, от человека не так много осталось. Ник, дорогой, ничего ты не сможешь изменить, если сказано, что всем платить одинакого. Людям которые посвятили себя спорту и девочкам, которые играют как одаренные любители всю жизнь, не пытаясь научиться ничему. Вопрос сложный, потому что его сделали таким сложным. Все подводящие уничтожены. Никому не интересно сколько будет получать Касаткина, как мужики или больше. Тут вопрос совсем в другом, нас меняют на биологическом уровне, стирают в башках все принципы. Пользуются амбициозными типа Серенами, так как те думают, что меняют мир. Да не хрена не они его меняют. Господи, вспомнил про Серену, представил ее и вздрогнул, брррр.
0
0
0
Ответ zommie
то есть Ниеминен, вытерший с Майами корт Томичем за 28 минут, вообще должен был копейки получить по этой логике? Хочешь денег - поиграй хотя бы пару часиков?
Комментарий удален модератором
Ответ DjokoND
Комментарий удален модератором
так при чём тут КПД? он про кпд не говорил, лишь про длину. тогда уж КПД выше у того, кто 6-1 6-0 выиграл, а не пять сетов возился
0
0
0
Ответ Andrey Bokov
тут все гораздо проще. уберите мужской теннис и оставьте женский. и посмотрите на спонсоров. Потом сделайте наоборот. Сравните результаты. Кириос просто полез не туда, а по факту никому женский спорт не нужен, его никто не хочет спонсировать, он нагрузка. маленькое но не очень страшное зло. Но если бы он сказал вот так - завтра же вылетел бы из АТР. Ибо так нельзя говорить)))
что в случае конкретно тенниса - разновидности спорта, где демонстрация пределов физических возможностей отнюдь не главная приманка - абсолютная неправда.

сейчас просто некий вакуум в женском туре, но во времена тех же Уильямс с Шараповой никому прямо не нужен был?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий