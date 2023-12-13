Кириос выступил против объединения туров и равных призовых на ТБШ

Ник Кириос выступил против объединения ATP и WTA.

«Если мы объединяем туры, то нужно объединять и сетки, объединять все.

Почему только теннису приходится об этом думать? Если бы WNBA (женская баскетбольная ассоциация – Sports.ru) предложила НБА объединиться, их бы обсмеяли».

Также Кириос поставил под сомнение концепцию равных призовых на «Больших шлемах».

«На Australian Open я играл четыре часа, а потом Свитолина вышла на 40 минут – и заплатили нам одинаково».

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