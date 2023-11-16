Медведев о победе над Зверевым: «Психологически это был очень сложный матч»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым на итоговом.

Он выиграл 7:6(7), 6:4 и первым вышел в полуфинал.

«Психологически это был очень сложный матч. Я отлично начал, классно играл. А он как будто еще не вышел на уровень – но в какой-то момент прибавил, а я почему-то в тот же момент начал играть хуже.

Я рад, что мне удалось собраться и лучше провести концовку первого сета. Вообще напряжение в конце обоих сетов было высоким. На тай-брейке у него был сетбол на подаче.

Я рад, потому что в этом году мог проиграть такой матч. Поэтому рад, что удалось победить».

В третьем туре Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом.

«Я видел его матч против Андрея [Рублева], и он играл намного лучше, чем в первом туре. Меньше ошибался, забивал невероятные виннерсы из глубины – как только он умеет.

Надеюсь, я буду хорошо себя чувствовать и буду готов бороться. Я уже в полуфинале, но хочется сохранить ритм».

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