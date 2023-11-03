«Очевидно, что вы недовольны решением приехать в Канкун. Я это понимаю, вы услышаны». Глава WTA ответил на претензии теннисисток
Глава WTA ответил на претензии теннисисток.
Стив Саймон отправил им письмо, в котором высказался о проблемах, о которых стало известно на этой неделе.
«В первую очередь очевидно, что вы недовольны решением приехать в Канкун. Я это понимаю, вы услышаны. Как я вам уже говорил, это не то место, где мы ожидали оказаться, и решение сюда приехать основывалось на множестве сложных факторов.
Турнир не идеален, мы понимаем, что условия представляют трудности, и WTA, конечно, берет за это ответственность».
Кроме того, он ответил на недовольство по поводу структуры тура, в которой слишком много обязательных турниров.
Он сообщил, что будет обсуждаться возможность пропускать один из шести «Мастерсов» – Доха, Дубай, Рим, Канада, Цинциннати и Ухань – без санкций.
Кроме того, игроки смогут без штрафов сниматься с четырех турниров этой категории, на которые они уже приехали.
Также он сообщил, что тема минимального гарантированного заработка и пособий по уходу за ребенком тоже будет обсуждаться.
В женском теннисе зреет бунт: игроки хотят больше денег, влияния и заботы
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
"Пишите ещё".
"Ваше мнение очень важно для нас".