«Очевидно, что вы недовольны решением приехать в Канкун. Я это понимаю, вы услышаны». Глава WTA ответил на претензии теннисисток

Теги WTA Теннис

Глава WTA ответил на претензии теннисисток.

Стив Саймон отправил им письмо, в котором высказался о проблемах, о которых стало известно на этой неделе.

«В первую очередь очевидно, что вы недовольны решением приехать в Канкун. Я это понимаю, вы услышаны. Как я вам уже говорил, это не то место, где мы ожидали оказаться, и решение сюда приехать основывалось на множестве сложных факторов.

Турнир не идеален, мы понимаем, что условия представляют трудности, и WTA, конечно, берет за это ответственность».

Кроме того, он ответил на недовольство по поводу структуры тура, в которой слишком много обязательных турниров.

Он сообщил, что будет обсуждаться возможность пропускать один из шести «Мастерсов» – Доха, Дубай, Рим, Канада, Цинциннати и Ухань – без санкций.

Кроме того, игроки смогут без штрафов сниматься с четырех турниров этой категории, на которые они уже приехали.

Также он сообщил, что тема минимального гарантированного заработка и пособий по уходу за ребенком тоже будет обсуждаться.

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7 комментариев

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Alex1104
"Я Вас услышал".
"Пишите ещё".
"Ваше мнение очень важно для нас".
+7
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+7
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cosset
выразил озабоченность, так сказать)
+3
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Furry
Причём, даже в Мексике куча уже готовых арене есть - Акапулько, Мехико, вроде даже в самом Канкуне крытый центр большой красивый. Вот зачем это все?.. %
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Jefri AG
Эх, а если бы Путин войну не начал, то могли бы в Петербурге провести. Наши бы с радостью согласились, они ещё несколько лет назад заявку на проведение женского итогового подавали.
+4
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sashati
А 13 зарплата будет?
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ARIK2
Короч, денех больше- работы меньше)) и праильна
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Александр Кучер
Ответ Alex1104
"Я Вас услышал". "Пишите ещё". "Ваше мнение очень важно для нас".
«Мы вам перезвоним…»))
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