Рыбакина о качестве корта на итоговом турнире: «Я не могу показать все, на что способна. Проблема не в том, что мы не умеем играть. Просто нам тяжело»

Теги WTA WTA Finals Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина считает, что из-за качества корта на итоговом низкий уровень игры.

«Думаю, здесь далеко не лучший теннис. Мне кажется, качество игры у всех нас не самое высокое. Это видно по невынужденным ошибкам. Некоторым игрокам труднее. Некоторые, возможно, лучше приспосабливаются.

Условия тяжелые. Есть ощущение, что я не могу показать на корте все, на что способна. В таких условиях ты ограничена в возможностях. Если идет напряженный гейм на твоей подаче, ты нервничаешь, когда не знаешь, как отскочит мяч. Ты не знаешь, чего ожидать, и мало что можешь контролировать.

Думаю, это главное, вот мое мнение. Если ты пытаешься выстроить размен, играть агрессивно и доминировать в розыгрыше, это еще не означает, что ты его выиграешь. Как я уже сказала, мне кажется, что качество тенниса не очень хорошее. Но, опять же, я считаю, что проблема не в нас и не в том, что мы не умеем играть. Просто нам тяжело».

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1 комментарий

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Йенс Мустерманн
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Дровосекам в Канкуне тяжело. А что, может оставить и на следующий сезон данный стадион в расписании?
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