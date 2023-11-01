Рыбакина о матче с Соболенко на итоговом: «Условия неидеальные. Жаль, что мы не сможем показать максимум и качественную игру»

Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча против Арины Соболенко на итоговом.

В их встрече определится, кто из этой группы, помимо Джессики Пегулы, выйдет в полуфинал.

«Я уверена, что будет трудный матч. У нас с ней всегда тяжелые битвы. Условия неидеальные, и жаль, что мы не сможем показать максимум и качественную игру. Мне так кажется. Думаю, мы обе будем бороться. Посмотрим, как сложится матч».

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