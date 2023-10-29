Соболенко о сезоне-2023: «Хотела бы я раньше узнать, что могу так хорошо играть»

Теги Теннис

Арина Соболенко оценила сезон-2023.

В этом году она впервые выиграла турнир «Большого шлема» и стала первой ракеткой мира.

«Это просто безумие. Хотела бы я раньше узнать, что могу так хорошо играть (смех).

Просто прекрасный сезон – пока лучший в моей жизни. Надеюсь, это только начало – что с каждым годом я буду играть все лучше, что результаты будут все лучше. 

Я использую этот сезон как мотивацию. Хочу и дальше выжимать из себя максимум и увидеть, где мой предел».

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