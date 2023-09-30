Ига Швентек: «Моя главная задача – поменять кое-что на корте в плане техники и тактики, развиваться как игрок. А не гнаться за рейтингом»
Ига Швентек рассказала о настрое после потери первой строчки рейтинга.
«Сейчас я сосредотачиваюсь на будущем, а не на том, что мне надо что-то защищать. Я это использует.
Моя главная задача – поменять кое-что на корте в плане техники и тактики, развиваться как игрок. А не гнаться за очками или рейтингом.
Я осознала, как много работы мне предстоит в межсезонье, потому что я многое хочу улучшить. И у моего тренера хороший план. Иногда невозможно уместить всю работу в две недели, но мы уже начали.
Не знаю, как все будет выглядеть в матчах – это совсем другая история. В Токио мне не хватало практики, потому что я провела три недели без турниров.
Но вообще это все не имеет значения. Я просто буду выкладываться при любых обстоятельствах».
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