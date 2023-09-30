Ига Швентек: «Моя главная задача – поменять кое-что на корте в плане техники и тактики, развиваться как игрок. А не гнаться за рейтингом»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек рассказала о настрое после потери первой строчки рейтинга.

«Сейчас я сосредотачиваюсь на будущем, а не на том, что мне надо что-то защищать. Я это использует.

Моя главная задача – поменять кое-что на корте в плане техники и тактики, развиваться как игрок. А не гнаться за очками или рейтингом.

Я осознала, как много работы мне предстоит в межсезонье, потому что я многое хочу улучшить. И у моего тренера хороший план. Иногда невозможно уместить всю работу в две недели, но мы уже начали.

Не знаю, как все будет выглядеть в матчах – это совсем другая история. В Токио мне не хватало практики, потому что я провела три недели без турниров.

Но вообще это все не имеет значения. Я просто буду выкладываться при любых обстоятельствах».

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1 комментарий

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Jefri AG
Уже и не обидно за упущенное лидерство в рейтинге потому что с такой игрой как вчера она объективно не заслуживает быть первой. А поменять наверное пора физрука Викторовски, ну и прекратить шашни с Абрамович)
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