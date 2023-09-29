Арина Соболенко: «Сейчас я лицо женского тенниса, и это большая ответственность»

Арина Соболенко рассказала, что для нее изменилось после того, как она стала №1.

«Я мотивирована на то, чтобы и дальше добиваться важных результаты – и не имеет значения, как тяжело мне было добраться до вершины. Я не расслаблюсь, не потеряю желание.

Хочу закончить сезон лучшей теннисисткой мира, как можно дольше оставаться в этом положении. И когда я добиваюсь своей цели, я сразу ставлю новые – и эта меня очень будоражит.

Для меня это новая ситуация, все это кажется безумием. Я знаю, что сейчас я лицо женского тенниса, и это большая ответственность. Но для меня ничего не изменилось».

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