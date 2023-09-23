Сегодня 35-летие Хуана Мартина дель Потро

Теги Хуан Мартин дель Потро ATP Теннис

Сегодня 35 лет исполняется Хуану Мартину дель Потро. Профессионал с 2005 года, дель Потро обладатель 22 одиночных титулов и экс-третья ракетка мира.

В 2008-м стал первым теннисистом в истории ATP, выигравшим четыре турнира подряд. В 2009-м на US Open взял свой единственный «Большой шлем», обыграв по ходу турнира Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Финалист итогового турнира-2009, бронзовый призер Олимпиады-2012, серебряный – 2016. Обладатель Кубка Дэвиса-2016, финалист US Open-2018.

Аргентинец пропустил несколько сезонов и перенес несколько операций из-за проблем запястьями и коленом.

В прошлом году в Буэнос-Айресе дель Потро провел первый матч с 2019-го, после которого сказал, что, скорее всего, больше не будет выступать из-за травмы колена.

Одинокая бандана на сетке. Прощание дель Потро с теннисом растрогает любого

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Славонычч
Дело Потро - легенда !!!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Прям молодой ещё
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Erika_i
все складывалось так, будто кто-то наверху был решительно против его возвращения, раз за разом (( Поздравления с днем рождения
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Вполне мог бы ещё погонять нынешнюю молодёжь🤷‍♀️‼️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий