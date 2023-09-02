Швентек о любимом персонаже из «Друзей»: «Когда я первый раз смотрела, мне больше всего нравилась Фиби. Потом Моника»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек ответила на вопрос о любимой серии «Друзей».

«Конкретную серию не назову. У меня даже одного любимого персонажа нет, потому что выбрать невозможно.

Когда я первый раз смотрела, мне больше всего нравилась Фиби. Потом Моника. Я до сих пор не знаю. Обожаю этот сериал. Мы раньше его вместе с Кайей [Юван] смотрели».

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18 комментариев

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Tarkovski
Ответ ekaterina_)))
У меня Моника)) потом Чендлер, Джо и Росс, Фиби, затем Рейчел) А серия, наверное, одна из любимых - где все не могут собраться. И про кожаные штаны Росса) и ещё люблю про день рождения Фиби, где все опаздывают)) раза 4 полностью смотрела сериал)
О, обожаю серию где никто не готов - там идеальная драматургия, всё происходит в одном помещении но каждую минуту интересно) Шедевральный сериал - от начала и до конца высочайший уровень
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+6
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avcgloronalduMU
когда люди взрослеют, то уже симпатизируют Россу Геллеру
+7
-2
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Eugenie Nation
Ответ ekaterina_)))
У меня Моника)) потом Чендлер, Джо и Росс, Фиби, затем Рейчел) А серия, наверное, одна из любимых - где все не могут собраться. И про кожаные штаны Росса) и ещё люблю про день рождения Фиби, где все опаздывают)) раза 4 полностью смотрела сериал)
Сложно выбрать одного, для меня химия и диалоги между Джоуи и Чендлером - лучшее что есть в шоу.
Столько раз хохотал, эх прекрасные воспоминания
+3
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sedric
Надо спросить Бадосу, какой у нее любимый персонаж сериала Воронины. Явно вместе с Сабой и Степкой смотрели)
+3
0
+3
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Latics
Я люблю Фиби и Чендлера) как минимум 4 раза пересмотрела)
+3
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УралСила
Ответ avcgloronalduMU
когда люди взрослеют, то уже симпатизируют Россу Геллеру
Когда люди взрослеют, то симпатизируют голому мужику из окна напротив 🙂
+2
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ekaterina_)))
Ответ Tarkovski
О, обожаю серию где никто не готов - там идеальная драматургия, всё происходит в одном помещении но каждую минуту интересно) Шедевральный сериал - от начала и до конца высочайший уровень
Дааа
Хотя мои любые сезоны - 3,4,5,6)))
Из последних нравится про день благодарения и вену Моники)
Самые любимые части - когда Рейчел и Росс разошлись, а Моника и Чендлер сошлись. И мне очень нравилась Эмили😂 так было обидно, что из-за беременности актрису вывели из сериала)
+3
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Иван Шуткин
Сериал "Зона" посмотри
+2
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Eugenie Nation
Интересно в каком она возрасте смотрела.
Мне будучи подростком было тяжело и я быстро бросил. А лет в 23-25 когда стал возрастом с героями и все темы стали близки, то посмотрел взахлеб. Сейчас все 10 сезонов на отдельном жестком, одна из ближайших целей, пересмотреть в оригинале
+2
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Юлия Лукьянова
Сейчас производят тысячи самых разных сериалов на любой вкус, среди них есть и очень даже достойные, но внимание Иги привлек тот, который намного старше ее самой)
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ekaterina_)))
У меня Моника)) потом Чендлер, Джо и Росс, Фиби, затем Рейчел)
А серия, наверное, одна из любимых - где все не могут собраться. И про кожаные штаны Росса) и ещё люблю про день рождения Фиби, где все опаздывают)) раза 4 полностью смотрела сериал)
+3
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ekaterina_)))
Ответ Eugenie Nation
Интересно в каком она возрасте смотрела. Мне будучи подростком было тяжело и я быстро бросил. А лет в 23-25 когда стал возрастом с героями и все темы стали близки, то посмотрел взахлеб. Сейчас все 10 сезонов на отдельном жестком, одна из ближайших целей, пересмотреть в оригинале
Я вот в 11 классе начала смотреть. Но я начала с 4 сезона. Не факт, что 1-ый бы меня тогда зацепил.
+1
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Мирослав Холод
мой любимый серик того времени "Скорая помощь"(ER)
1 сезон 10 серия 🔥🔥🔥
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Комиссар Жабер
А из Ледникового периода ей Сид нравится?
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Andrew Chepaylo
https://youtu.be/-6uo-KV0OK0?si=YCKT4EWu1sOLz9Ht
0
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Pasha Saotsera
1. Рейчел
2. Фиби
3. Моника
4. Джо
5. Чердлер
6. Росс
+2
-2
0
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Andrew Chepaylo
Ответ Andrew Chepaylo
https://youtu.be/-6uo-KV0OK0?si=YCKT4EWu1sOLz9Ht
пс. Джоуи с Чендлером топ😊
сегодня блаперсы под пивасик пересмотрю😏
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