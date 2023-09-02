Швентек о любимом персонаже из «Друзей»: «Когда я первый раз смотрела, мне больше всего нравилась Фиби. Потом Моника»

Ига Швентек ответила на вопрос о любимой серии «Друзей».

«Конкретную серию не назову. У меня даже одного любимого персонажа нет, потому что выбрать невозможно.

Когда я первый раз смотрела, мне больше всего нравилась Фиби. Потом Моника. Я до сих пор не знаю. Обожаю этот сериал. Мы раньше его вместе с Кайей [Юван] смотрели».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе