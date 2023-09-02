Швентек о любимом персонаже из «Друзей»: «Когда я первый раз смотрела, мне больше всего нравилась Фиби. Потом Моника»
Ига Швентек ответила на вопрос о любимой серии «Друзей».
«Конкретную серию не назову. У меня даже одного любимого персонажа нет, потому что выбрать невозможно.
Когда я первый раз смотрела, мне больше всего нравилась Фиби. Потом Моника. Я до сих пор не знаю. Обожаю этот сериал. Мы раньше его вместе с Кайей [Юван] смотрели».
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Столько раз хохотал, эх прекрасные воспоминания
Хотя мои любые сезоны - 3,4,5,6)))
Из последних нравится про день благодарения и вену Моники)
Самые любимые части - когда Рейчел и Росс разошлись, а Моника и Чендлер сошлись. И мне очень нравилась Эмили😂 так было обидно, что из-за беременности актрису вывели из сериала)
Мне будучи подростком было тяжело и я быстро бросил. А лет в 23-25 когда стал возрастом с героями и все темы стали близки, то посмотрел взахлеб. Сейчас все 10 сезонов на отдельном жестком, одна из ближайших целей, пересмотреть в оригинале
А серия, наверное, одна из любимых - где все не могут собраться. И про кожаные штаны Росса) и ещё люблю про день рождения Фиби, где все опаздывают)) раза 4 полностью смотрела сериал)
1 сезон 10 серия 🔥🔥🔥
2. Фиби
3. Моника
4. Джо
5. Чердлер
6. Росс
сегодня блаперсы под пивасик пересмотрю😏