Соболенко о том, участвуют ли топы в выборе места для итогового: «С нами не советуются. Потому что иногда зависит не от нас»

Арина Соболенко ответила, влияют ли топ-игроки на выбор места для итогового WTA.

– С топ-игроками, как вы, советуются насчет места проведения итогового? Насколько велика ваша роль?

– С нами особо не советуются. Мне кажется, они правда делают все возможное, чтобы найти какие-то варианты. Нет такого, что у нас их тысячи.

С нами не советуются. Потому что, как мне кажется, иногда зависит не от нас. Например, где бы я хотела играть? В Майами. Но иногда это просто невозможно реализовать. Все так, как есть.

– То есть в выборе участвует Совет игроков, но не те, кто, возможно, выйдет на корт?

– Уверена, что игроки стараются предложить им варианты, но я на них не давлю. Я стараюсь сосредоточиться на себе и своей игре и просто выкладываться по полной. Да, вот так.

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