Кириос – болельщику: «Ты себе врешь, если думаешь, что я не полезен теннису»

Теги Новак Джокович ATP Ник Кириос Карлос Алькарас Теннис

Ник Кириос ответил зрителю, поставившему под сомнение его пользу для тенниса.

Мужчина написал в твиттере после финала «Мастерса» в Цинциннати: «Просто вспомните, как Новак Джокович и Карлос Алькарас боролись три часа, в следующий раз, когда Ник Кириос будет рассказывать, что он полезен теннису».

Кириос ответил: «Они тоже полезны теннису? Ха-ха, я никогда не говорил, что не полезны. Ты себе врешь, если думаешь, что я не полезен теннису.

Могу назвать несколько причин. Главные серии на Netflix, что вернуть внимание к теннису. Продолжать?

Я обожаю Алькараса и НД».

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2 комментария

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Великий Алонсо
Ну отчасти Кирьос прав, как шоумен и клоун он хорош, как теннисист тоже неплох, но все же вся его популярность идёт от образа клоуна и плохиша. До уровня игры Алькараса и тем более Джоковича там как до Луны.
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
На сайте любят публиковать двух клоунов: Циципаса и Киргиоса. Была бы кнопка: "Не показывать новости двух клоунов", я бы ей с удовольствие воспользовался бы!
+3
-2
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