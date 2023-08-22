Кириос – болельщику: «Ты себе врешь, если думаешь, что я не полезен теннису»

Ник Кириос ответил зрителю, поставившему под сомнение его пользу для тенниса.

Мужчина написал в твиттере после финала «Мастерса» в Цинциннати: «Просто вспомните, как Новак Джокович и Карлос Алькарас боролись три часа, в следующий раз, когда Ник Кириос будет рассказывать, что он полезен теннису».

Кириос ответил: «Они тоже полезны теннису? Ха-ха, я никогда не говорил, что не полезны. Ты себе врешь, если думаешь, что я не полезен теннису.

Могу назвать несколько причин. Главные серии на Netflix, что вернуть внимание к теннису. Продолжать?

Я обожаю Алькараса и НД».

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