Синнер о работе над психологией: «На «Ролан Гаррос» я во время матча понимал, что это проблема, но у меня не было сил ничего изменить»
Янник Синнер рассказал о работе над психологией.
На прошлой неделе в Торонто итальянец выиграл первый «Мастерс» в карьере.
«На «Ролан Гаррос» я во время матча понимал, что это проблема, но у меня не было сил ничего изменить. (Синнер проиграл в пяти сетах Даниэлю Альтмайеру – Sports.ru). После матча мы с командой поговорили, и, как мне кажется, нашли хорошее решение. В Торонто у меня был очень правильный настрой всю неделю.
Во время межсезонья мы хорошо поработали, что для меня очень-очень важно. И мне кажется, что я и физически становился сильнее. Психологически я готов бороться, даже когда чувствовал себя не на 100 процентов.
Конечно, я доволен победой в Торонто – это хорошее достижение. Но при этом я знаю, что мне еще многое нужно улучшать, я готов работать. Надеюсь, я продолжу развиваться».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
1 комментарий