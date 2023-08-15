Синнер о работе над психологией: «На «Ролан Гаррос» я во время матча понимал, что это проблема, но у меня не было сил ничего изменить»

Янник Синнер рассказал о работе над психологией.

На прошлой неделе в Торонто итальянец выиграл первый «Мастерс» в карьере.

«На «Ролан Гаррос» я во время матча понимал, что это проблема, но у меня не было сил ничего изменить. (Синнер проиграл в пяти сетах Даниэлю Альтмайеру – Sports.ru). После матча мы с командой поговорили, и, как мне кажется, нашли хорошее решение. В Торонто у меня был очень правильный настрой всю неделю.

Во время межсезонья мы хорошо поработали, что для меня очень-очень важно. И мне кажется, что я и физически становился сильнее. Психологически я готов бороться, даже когда чувствовал себя не на 100 процентов.

Конечно, я доволен победой в Торонто – это хорошее достижение. Но при этом я знаю, что мне еще многое нужно улучшать, я готов работать. Надеюсь, я продолжу развиваться».

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