Светлана Кузнецова: «Я с тренером никогда не встречалась. Чуть-чуть встречалась с теннисистами. С одним, по-моему»

Теги Светлана Кузнецова ATP WTA Теннис

Двукратная чемпионка «Шлемов» Светлана Кузнецова ответила на вопрос, почему теннисисткам сложно по ходу карьеры состоять в романтических отношениях.

«Очень сложно, нереально. Если ты мужчина, и у тебя карьера, ты можешь жену с собой повезти, она может родить. А если ты девушка... Слушай, финансовый вопрос тоже немаловажен. Если с тобой кто-то ездит постоянно, ты его содержишь. Странно? Странно. Если он работает и тебя видит раз в месяц, ну сколько это продлится?

Или с тренером роман – тоже неплохой вариант. Но это смесь [личного и профессионального]. В теннисе есть несколько таких историй, но они не дожили потом до конца – люди расходились.

У меня не было романов с тренерами. Я была влюблена в тренера, это была моя первая любовь. Чуть-чуть встречалась с теннисистами. С одним, по-моему. Но я никогда не понимала, как с ними встречаться: то они были очень старше, то ли очень младше, то ли неинтересны. Как папа мне говорит: «Свет, почему ты не выходишь замуж?» Я говорю, пап, ну я не встретила еще такого человека. А он: «У тебя слишком высокая планка». Но вообще я и сама-то не подарок».

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4 комментария

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Alex19
Светочка отжигает. Кажется, это был теннисист. Кажется, он был со мной один в номере, но не уверена. Если точнее, он был младше,и в то же время старше. Ну как можно её не любить. ))
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Александра Стенмарк
Классное интервью. Человек с юмором, самоиронией , а , главное, абсолютно знает чего хочет. И как этого достичь! И не важно когда. Важно то, что тебе действительно этот человек нужен и ты знаешь, что это ОН, и, никто другой!
+3
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