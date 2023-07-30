Светлана Кузнецова: «Я с тренером никогда не встречалась. Чуть-чуть встречалась с теннисистами. С одним, по-моему»

Двукратная чемпионка «Шлемов» Светлана Кузнецова ответила на вопрос, почему теннисисткам сложно по ходу карьеры состоять в романтических отношениях.

«Очень сложно, нереально. Если ты мужчина, и у тебя карьера, ты можешь жену с собой повезти, она может родить. А если ты девушка... Слушай, финансовый вопрос тоже немаловажен. Если с тобой кто-то ездит постоянно, ты его содержишь. Странно? Странно. Если он работает и тебя видит раз в месяц, ну сколько это продлится?

Или с тренером роман – тоже неплохой вариант. Но это смесь [личного и профессионального]. В теннисе есть несколько таких историй, но они не дожили потом до конца – люди расходились.

У меня не было романов с тренерами. Я была влюблена в тренера, это была моя первая любовь. Чуть-чуть встречалась с теннисистами. С одним, по-моему. Но я никогда не понимала, как с ними встречаться: то они были очень старше, то ли очень младше, то ли неинтересны. Как папа мне говорит: «Свет, почему ты не выходишь замуж?» Я говорю, пап, ну я не встретила еще такого человека. А он: «У тебя слишком высокая планка». Но вообще я и сама-то не подарок».

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