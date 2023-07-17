Тарпищев назвал финалиста юниорского «Уимблдона» Демина «продуктом спартаковской школы»

Теги Шамиль Тарпищев Уимблдон ATP Ярослав Демин Теннис

Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Ярослава Демина на юниорском «Уимблдоне».

17-летний россиянин уступил в финале Генри Сирлу (4:6, 4:6). 

«Выход в финал – уже хороший результат. Демин был в нашей сборной, которая побеждала на молодежном Кубке Дэвиса. Он продукт спартаковской школы, занимался у тренера Куликовской.

Реально он все время в сборной, на примете, талантливый парень», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Наш юниор вышел в финал «Уимблдона» – тренируется в академии Надаля и обыгрывал Рыбакину

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14 комментариев

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Kironbet
Личностей нет, есть только продукты. Удивительные танцы по граблям...
+15
-2
+13
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Antonbezb
Скоро в Казахстане появится крепкий игрок
+11
-1
+10
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Tarkovski
Тарпищеву надо заведующим овощной базы с такой лексикой работать
+10
-1
+9
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Ivan Stasuk
Сам он вроде говорил что он тренируется в школе Надаля уже давно
+4
0
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cosset
Ответ Tarkovski
Тарпищеву надо заведующим овощной базы с такой лексикой работать
Тарпищев сам "продукт"лихих 90-ых и бандитского Петербурга)
+4
-1
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Комиссар Жабер
Прекращай
+2
0
+2
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Аскар Батыров
Ответ Antonbezb
Скоро в Казахстане появится крепкий игрок
👍😄👍😄
+2
0
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Додик Аксель
Тарпищев уже сам давно испорченный продукт...
+3
-2
+1
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Kironbet
Ответ justbored
"продукт школы" это старое доброе клише. чего так у всех подгорает непонятно. "продукт австрийской школы экономической мысли" например
Просто клише мышления это, отражающееся на отношении к людям. На этом построена вся система к сожалению. Поэтому люди уходят из нее.
+1
0
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justbored
Ответ Kironbet
Личностей нет, есть только продукты. Удивительные танцы по граблям...
"продукт школы" это старое доброе клише. чего так у всех подгорает непонятно. "продукт австрийской школы экономической мысли" например
0
0
0
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justbored
Ответ Kironbet
Просто клише мышления это, отражающееся на отношении к людям. На этом построена вся система к сожалению. Поэтому люди уходят из нее.
Да ради бога. Если действительно поставлено конвейерное производство талантов в сфере.
0
0
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Kironbet
Ответ justbored
Да ради бога. Если действительно поставлено конвейерное производство талантов в сфере.
не вижу конвейера и талантов....
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gleb_k
Ответ cosset
Тарпищев сам "продукт"лихих 90-ых и бандитского Петербурга)
Петербург-то причем?)
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