Тарпищев назвал финалиста юниорского «Уимблдона» Демина «продуктом спартаковской школы»

Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Ярослава Демина на юниорском «Уимблдоне».

17-летний россиянин уступил в финале Генри Сирлу (4:6, 4:6).

«Выход в финал – уже хороший результат. Демин был в нашей сборной, которая побеждала на молодежном Кубке Дэвиса. Он продукт спартаковской школы, занимался у тренера Куликовской.

Реально он все время в сборной, на примете, талантливый парень», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Наш юниор вышел в финал «Уимблдона» – тренируется в академии Надаля и обыгрывал Рыбакину

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе