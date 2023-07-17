Тарпищев назвал финалиста юниорского «Уимблдона» Демина «продуктом спартаковской школы»
Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Ярослава Демина на юниорском «Уимблдоне».
17-летний россиянин уступил в финале Генри Сирлу (4:6, 4:6).
«Выход в финал – уже хороший результат. Демин был в нашей сборной, которая побеждала на молодежном Кубке Дэвиса. Он продукт спартаковской школы, занимался у тренера Куликовской.
Реально он все время в сборной, на примете, талантливый парень», – цитирует Тарпищева ТАСС.
Наш юниор вышел в финал «Уимблдона» – тренируется в академии Надаля и обыгрывал Рыбакину
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