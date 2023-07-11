Берреттини об Алькарасе: «Рефлексами и реакцией он немного напоминает мне Новака»

Маттео Берреттини прокомментировал прием Карлоса Алькараса.

В четвертом круге «Уимблдона» итальянец проиграл 6:3, 3:6, 3:6, 3:6. До этого он ни разу не отдал свою подачу по ходу турнира, но Алькарас сделал четыре брейка и создал 16 брейк-пойнтов.

«У него невероятно быстрая реакция. Первую подачу он принимает подрезкой, делает это очень тонко. Всегда сложно. Он любит играть в обороне, так что первый удар нужно наносить очень точно.

На второй подаче он встает близко к задней линии. Можно как угодно варьировать, но он всегда ловит нужный момент для удара.

Рефлексами и реакцией он немного напоминает мне Новака. На подаче я это чувствовал. Но еще я чувствовал, что когда я ловил ритм, ему это не нравилось».

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