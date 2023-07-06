Касаткина о психологических проблемах игроков: «Может быть, я прозвучу как старушка – но в этом виноваты телефоны и интернет»

прокомментировала психологические проблемы, с которыми сталкиваются теннисистки.

«Я всегда говорила, что это психическое здоровье – важная вещь, о нем нужно заботиться. Особенно сейчас, когда в мире творятся безумия. К тому же вокруг столько медиа, все это отнимает столько сил.

Очень трудно принять то, что телефоны и соцсети не идут на пользу. Все эти гаджеты не идут на пользу.

Чтобы сохранить психическое здоровье, нужно о нем заботиться, окружать себя правильными людьми. К тому же у нас такой сильный стресс. И получается коктейль, который в любой момент может взорваться.

Со многими игроками, да и вообще людьми, такое и происходит. Сейчас ведь у молодежи часто встречаются психологические проблемы.

Может быть, я прозвучу как старушка – но в этом виноваты телефоны и интернет. Я стараюсь с этим разбираться, потому что был период, когда соцсети на меня очень давили. Это серьезная проблема».

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