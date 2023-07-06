Касаткина о психологических проблемах игроков: «Может быть, я прозвучу как старушка – но в этом виноваты телефоны и интернет»

Теги WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала психологические проблемы, с которыми сталкиваются теннисистки.

«Я всегда говорила, что это психическое здоровье – важная вещь, о нем нужно заботиться. Особенно сейчас, когда в мире творятся безумия. К тому же вокруг столько медиа, все это отнимает столько сил.

Очень трудно принять то, что телефоны и соцсети не идут на пользу. Все эти гаджеты не идут на пользу.

Чтобы сохранить психическое здоровье, нужно о нем заботиться, окружать себя правильными людьми. К тому же у нас такой сильный стресс. И получается коктейль, который в любой момент может взорваться.

Со многими игроками, да и вообще людьми, такое и происходит. Сейчас ведь у молодежи часто встречаются психологические проблемы.

Может быть, я прозвучу как старушка – но в этом виноваты телефоны и интернет. Я стараюсь с этим разбираться, потому что был период, когда соцсети на меня очень давили. Это серьезная проблема».

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12 комментариев

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Agent Smith
Это не только у игроков проблема. Я приложение "Спортс" раз 10 удалал и восстанавливал🥎
+9
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+9
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Tarkovski
Ну вот поэтому Биг-3 и давили-давят молодых - их взлёт в нулевых не сопровождался истерией в соцсетях и сами они там не сидели, анализируя каждый пост и лайк - сохранили душевное здоровье и валят неуравновешенных некстгенов
+8
0
+8
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Dym86
И это говорит человек, который "ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал" :)
+10
-4
+6
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Сергей Орлов
Сказала Даша и завела Ютуб-канал)
+3
-1
+2
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Aryna Lapko
Истину глаголишь, баба Даш))
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Фанат спорта01
Ответ Agent Smith
Это не только у игроков проблема. Я приложение "Спортс" раз 10 удалал и восстанавливал🥎
самое смешное читаешь не новости а комменты.
+2
0
+2
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Габриэла
Ответ Jefri AG
Дарья Касаткина самая красивая девушка.
Даша - очень милая девушка... но самая красивая - Калинская. Имхо
+3
-2
+1
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Jefri AG
Ответ Aryna Lapko
неистово плюсую)))
Кстати, я совсем не был удивлён когда София Кенин на этом турнире обыграла Гауфф в первом круге. Ну то есть до этого она проигрывала всем подряд, даже полнейшим ноунеймам как Рувруа и Картал. Но против Гауфф она прям из штанов выпрыгнула и показала лучшую игру. Догадываешься, в чём причина? Я вот догадываюсь)
+1
0
+1
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Jefri AG
Дарья Касаткина самая красивая девушка.
+7
-7
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Maxximus
....правильными людьми... 🤣
0
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Aryna Lapko
Ответ Jefri AG
Дарья Касаткина самая красивая девушка.
неистово плюсую)))
+1
-1
0
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Aryna Lapko
Ответ Jefri AG
Кстати, я совсем не был удивлён когда София Кенин на этом турнире обыграла Гауфф в первом круге. Ну то есть до этого она проигрывала всем подряд, даже полнейшим ноунеймам как Рувруа и Картал. Но против Гауфф она прям из штанов выпрыгнула и показала лучшую игру. Догадываешься, в чём причина? Я вот догадываюсь)
Ку Клукс Клан в действии))
0
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