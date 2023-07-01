WTA обсуждает возможность сотрудничества с Саудовской Аравией. Ранее об этом сообщила ATP

Глава WTA Стив Саймон рассказал, что организация обсуждает возможность бизнес-сотрудничества с Саудовской Аравией. По его словам, в феврале он вместе с группой игроков посетил страну.

«Это очень сложная тема, которая сейчас обсуждается разными группами. Я пока не говорю, стоит ли нам работать с этой страной. Пока что мы оцениваем.

К вопросу нужно отнестись очень серьезно. Хочется, чтобы он сделали то, о чем сейчас говорят, и улучшили условия для женщин в стране. Это нужно поддерживать. От этого нельзя отказываться», – сказал Саймон.

Ранее глава ATP сообщил, что ведет переговоры с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).

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