Бирмингем (WTA). Потапова стартует матчем с Костюк, Винус и Остапенко могут сыграть во втором круге

Теги Винус Уильямс WTA Rothesay Classic Birmingham Барбора Крейчикова Алена Остапенко Анастасия Потапова Марта Костюк Теннис

Состоялась жеребьевка турнира WTA 250 в Бирмингеме, который пройдет на следующей неделе.

Барбора Крейчикова (1) в первом круге сыграет с кем-то из квалификации, Алена Остапенко (2) – с Линдой Носковой.

Анастасия Потапова (4) встретится с Мартой Костюк. Винус Уильямс поборется с Камилой Джорджи и может выйти на Остапенко.

Прошлогодняя чемпионка Беатрис Хаддад Майя из-за травмы колена снялась с турнира до жеребьевки.

Полностью сетка здесь.

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4 комментария

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AminO2
Они издеваются)
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Achilles 21
а где вы номер три потеряли:)?
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