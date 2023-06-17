Бирмингем (WTA). Потапова стартует матчем с Костюк, Винус и Остапенко могут сыграть во втором круге

Состоялась жеребьевка турнира WTA 250 в Бирмингеме, который пройдет на следующей неделе.

Барбора Крейчикова (1) в первом круге сыграет с кем-то из квалификации, Алена Остапенко (2) – с Линдой Носковой.

Анастасия Потапова (4) встретится с Мартой Костюк. Винус Уильямс поборется с Камилой Джорджи и может выйти на Остапенко.

Прошлогодняя чемпионка Беатрис Хаддад Майя из-за травмы колена снялась с турнира до жеребьевки.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе