Бирмингем (WTA). Потапова стартует матчем с Костюк, Винус и Остапенко могут сыграть во втором круге
Состоялась жеребьевка турнира WTA 250 в Бирмингеме, который пройдет на следующей неделе.
Барбора Крейчикова (1) в первом круге сыграет с кем-то из квалификации, Алена Остапенко (2) – с Линдой Носковой.
Анастасия Потапова (4) встретится с Мартой Костюк. Винус Уильямс поборется с Камилой Джорджи и может выйти на Остапенко.
Прошлогодняя чемпионка Беатрис Хаддад Майя из-за травмы колена снялась с турнира до жеребьевки.
Полностью сетка здесь.
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