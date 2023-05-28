Первый тренер Алькараса: «Карлос был сильной личностью с непростым характером. Он не умел проигрывать»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Первый тренер Карлоса Алькараса вспомнил, как работал с испанцем.

«Он начал играть с отцом, и однажды тот попросил меня оценить Карлоса. Этот ребенок впечатляюще играл в четыре-пять лет.

Я знал, что он невероятен с тех пор, как он был ребенком. Не буду говорить, что думал, что он станет №1, но я знал, что передо мной очень хороший и непохожий на других игрок.

На самом деле Карлос был сильной личностью с непростым характером. Он совершенно не любил проигрывать. Когда мы путешествовали по миру и он проигрывал матч, приходилось оставлять его на время, потому что он плакал. Он не умел проигрывать.

У него была проблема с подачей. Если посмотреть старые видео, то он подавал, расставив ноги. Исправить это было очень легко. Если сказать: «Карлитос, бей одной рукой», он будет бить одной рукой. Этот парень был рожден, чтобы стать теннисистом, стать №1», – сказал Кико Наварро в разговоре с Guardian.

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2 комментария

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Savardus
ну Алькатрас когда проигрывает, вроде, нормально себя ведёт.

А вот когда выигрывает, то часто его эмоции прекращаются уже не эмоции, а в цирк. имхо конечно. Может с возрастом пройдет тоже
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Angry_bear
"Он совершенно не любил проигрывать"...А что, есть люди, которые любят проигрывать...?Да и сильная личность характеризуется наоборот тем, что УМЕЕТ проигрывать... Признать поражение, уважать соперника и не вести себя некрасиво. Это я не про Алькараса, он вроде ноом. А многие именитые теннисисты, проигрывая, ведут себя, как невоспитанные дети...
+1
-1
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