Первый тренер Алькараса: «Карлос был сильной личностью с непростым характером. Он не умел проигрывать»

Первый тренер Карлоса Алькараса вспомнил, как работал с испанцем.

«Он начал играть с отцом, и однажды тот попросил меня оценить Карлоса. Этот ребенок впечатляюще играл в четыре-пять лет.

Я знал, что он невероятен с тех пор, как он был ребенком. Не буду говорить, что думал, что он станет №1, но я знал, что передо мной очень хороший и непохожий на других игрок.

На самом деле Карлос был сильной личностью с непростым характером. Он совершенно не любил проигрывать. Когда мы путешествовали по миру и он проигрывал матч, приходилось оставлять его на время, потому что он плакал. Он не умел проигрывать.

У него была проблема с подачей. Если посмотреть старые видео, то он подавал, расставив ноги. Исправить это было очень легко. Если сказать: «Карлитос, бей одной рукой», он будет бить одной рукой. Этот парень был рожден, чтобы стать теннисистом, стать №1», – сказал Кико Наварро в разговоре с Guardian.

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